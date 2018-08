Bundholdet Esbjerg kan sende superfinalen til Outrup

Selvom Esbjerg har præsteret miserabelt i denne sæson og havner på sidstepladsen i ligaen, er klubben indstillet på at få sluttet af på en ordentlig måde.

Og vestjyderne viste i sidste uge, at der er alvor bag ordene, da det hjemme på Granly Speedway Arena blev til en sejr på 43-41 over Slangerup, der dermed smed dyrebare point i topstriden.

Onsdag kan Esbjerg så igen få direkte indflydelse på, hvem der skal have en direkte plads i superfinalen, og hvem der skal ud i et drabeligt semifinaleopgør, hvor fire hold skal slås om to finalebilletter.

- Det er ikke gået vores vej i denne sæson. Det må vi erkende, og det er selvfølgelig skuffende, men nu skal vi have det lukket godt ned - og det gør vi bedst med en sejr, siger Esbjerg-holdleder Ib Pedersen.

Vinder Esbjerg over Fjelsted, vil det betyde, at hverken Slangerup eller netop Fjelsted længere kan nå at indhente Region Varde, der dermed vil vinde grundserien og få fordel af at køre superfinalen hjemme på Varde Motor Arena i Outrup onsdag den 19. september.

- Skulle vi være så heldige at få en hjælpende hånd fra Esbjerg, siger vi pænt tak for det, men vi forventer da, at vi selv skal gøre arbejdet færdigt, lyder vurderingen fra Region Varde-pressechef Thomas Valsted.