Bjerre vandt i Italien - Iversen kørte sig også videre til GP-kvalfinalen

De to rutinerede kørere leverede varen under maksimalt pres og er dermed klar til den såkaldte GP Challenge i tyske Landshut sidst i juli, hvor der er tre billetter til GP-serien 2019 at køre om.

Kør dig i top tre - eller glem alt om en plads i den eftertragtede GP-serie 2019.

Og det gjorde Kenneth Bjerre og Niels-Kristian Iversen så, da de kørte semifinale i kvalifikationen.

Kenneth Bjerre gjorde det fantastisk og vandt i italienske Lonigo med imponerende 13 ud af 15 mulige point, mens Iversen lige akkurat blev treer i Slangerup med 11 point.

Løbet i Slangerup, der blev vundet af polske Krzysztof Kasprzak, blev i øvrigt fem timer forsinket på grund af skybrud, men Niels-Kristian Iversen bevarede altså tålmodigheden og kørte sig videre.

I samme semifinale var Mikkel Michelsen og Anders Thomsen også med, men de formåede ikke at blande sig i topstriden.

Det var desværre også pil nedad for Michael Jepsen, der blev nummer seks med 10 point i sin semifinale i slovakiske Zarnovica. Endnu mere bittert var det for den tidligere grandprix-stjerne Jaroslaw Hampel fra Polen. Han scorede 12 ud af 15 mulige point, men det rakte kun til en fjerdeplads efter toptrioen Matej Zagar, Antonio Lindbäck og Janusz Kolodziej.

Mandag er der så en chance for at få yderligere to danskere med til GP Challenge, når Hans Andersen og Peter Kildemand kører deres chance i tyske Abendsberg.

I årets VM-serie er Nicki Pedersen med på et wildcard, mens Niels Kristian Iversen foreløbig deltager i to løb som reserve for skadede Martin Vaculik. I landstræner Hans Nielsen planer om at genrejse dansk speedway, er det tvingende nødvendigt, at minimum én dansk kører selv kan kvalificere sig til VM serien i 2019.

Årets kvalifikationsfinale køres 28. juli i tyske Landshut, hvorfra tre kørere booker billet til næste års GP-serie.