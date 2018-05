Bjerre og Jepsen Jensen skal forsvare de danske farver

Det traditionelle VM for hold er sat på pause i denne sæson. Det ærgrer landstræner Hans Nielsen, men han ser frem til VM for par, hvor Danmark historisk set har stolte traditioner.

Formatet er ændret i denne sæson, så der blot skal udtages to seniorkørere og en enkelt U21-kører til VM for par, der erstatter det traditionelle VM for hold.

Danmark har udtaget Kenneth Bjerre, der i weekenden kørte sig i GP Challenge med en sejr i i sin kvalifikationssemifinale i italienske Lonigo, Michael Jepsen Jensen og U21-kører Frederik Jakobsen, der nok ikke skal gøre sig forhåbninger op at komme i aktion.

Det bliver altså et VM for par uden landsholdskaptajn Niels-Kristian Iversen, men det skyldes nu ikke, at han er blevet fravalgt.

- I lang tid har jeg haft problemer med min skulder, og jeg skal faktisk opereres på mandag, og derefter skal jeg holde to ugers pause. Det betyder, at jeg ikke er til rådighed, fortæller Niels-Kristian Iversen.

Nicki Pedersen, der i den seneste tid har haft problemer med hånden, har også måtte melde afbud.

- De to havde da helt klart været i spil, hvis de havde været klar, men nu har vi valgt Bjerre og Jepsen Jensen. Dem tror vi på. De har begge pænt med rutine og været inde omkring landsholdet i lang tid, så de har, hvad der skal til for at gøre det godt, mener Hans Nielsen.

Og efter et par magre år handler det i den grad om at gøre det godt.

- Der er da pres på. Vi skal bruge et godt resultat, og vores målsætning er en top tre-placering, siger landstræner Nielsen om VM for par, der for Danmarks vedkommende indledes i tyske Teterow den 2. juni og forhåbentlig afsluttes med en finale i Wroclaw i Polen seks dage senere.

- Vores udfordring har været, at mange af vores unge talenter endnu ikke rigtig er brudt igennem. Men det kræver bare meget at være med på øverste niveau, og den slags har det med at komme med alderen.

Michael Jepsen Jensen bliver dansk kaptajn.

- Jeg glæder mig. En tjans som kaptajn er på ingen måde nyt for mig. Det falder meget naturligt, og jeg er sikker på, at vi nok skal gøre det godt.