Bekræftet: Formstærke Leon Madsen er klar for Esbjerg Vikings

Han har markeret sig stærkt i den polske liga og i flere internationale løb, og nu trækker Leon Madsen vesten på for Esbjerg Vikings, når der er dømt revanche mod Holstebro på onsdag. Dermed vender han tilbage til den klub, han sidst repræsenterede for små seks år siden.

- Jeg glæder mig til at komme tilbage på Granly Speedway Arena til en fin klub, hvor der altid er styr på tingene, og det er en oplagt mulighed for mig. Jeg kender holdleder Ib Pedersen, som jeg har arbejdet sammen med før, og det passer perfekt ind for mig.

- Det bliver rart at optræde hjemme i Danmark igen, og forhåbentlig tager jeg den gode form med hjem, så jeg kan hjælpe holdet, der har fået en hård start. Jeg vil i hvert fald gøre mit, når nu jeg har muligheden for at vise mig frem i Danmark, siger Leon Madsen, der i første omgang afløser Niels-Kristian Iversen i denne ene match.

Og holdleder Ib Pedersen glæder sig over tilsagnet fra Leon Madsen.

- Vi går efter at få kickstartet vores sæson, og det må meget gerne ske på onsdag, for vi har ikke været så langt fra i flere af vores matcher, og nu må det godt lige tippe til vores side, siger den rutinerede holdleder inden onsdagens match hjemme på Granly Speedway Arena.