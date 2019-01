- Målet er at komme til at køre superfinalen i Holsted. Det er helt klart, men farven på medaljen vil jeg ikke spå om endnu.

Lars Munkedal, der i en årrække var en meget succesfuld holdleder i Slangerup, er nu sportschef i Holsted, og han har altså store ambitioner.

- Vi skal kæmpe med, hvor det er rigtig sjovt, og jeg mener, at vi har holdet til det. Kan vi få det hele til at klikke og så ellers undgå skader, skal de andre være gode for at slå os, mener Lars Munkedal.

Og sportschefen, der også kommer til at være holdleder for ligaholdet, har mange stærke kort på hånden.

- Jeg satser stort set udelukkende på danske kørere. Det har jeg de bedste erfaringer, og jeg er meget tilfreds med, at det er lykkedes for os at få det hele på plads.

På A-pladsen er Nicki Pedersen vanen tro det klare førstevalg, mens Kenneth Bjerre er en særdeles velkvalificeret substitut, mens Munkedal har valgt Nicolai Klindt, René Bach og Nicklas Porsing som B-kørere.

- Klindt og Bach er umiddelbart lidt foran Porsing i det spil, men han vil slås for det, og han vil vise, at han er den bedste af de tre, så den konkurrence ser jeg selvfølgelig frem til.