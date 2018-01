Topholdet venter på pressede sønderjyder

Skuffelsen mod Herlev har sat SønderjyskE under yderligere pres inden den vanskelige udekamp mod topholdet Herning.

SønderjyskE har 10 kampe til at hente otte point ind på Gentofte. For det er sjællænderne, der besidder den ottendeplads, der alt andet lige vil give SønderjyskE et langt bedre udgangspunkt længere frem i turneringen.

Sådan er status efter 40 kampe i grundspillet, hvor ishockeyholdet fra Vojens har haft alt, alt for lidt at glæde sig over.

Senest faldt holdet på halen med et nederlag på 3-5 mod Herlev trods tre føringer undervejs på mål af Mads Lund, Thomas Spelling og Tyler Fiddler. Pinligt.

Og når man har bragt sig selv i den position, er der egentlig ikke længere noget, der hedder bonuskampe. Hver kamp gælder vigtige point. Sådan er det også inden fredagens kamp i Herning, hvor det på forhånd ser lidt dystert ud for gæsterne.

SønderjyskE er oppe mod en velsmurt maskine, der som regel griber chancen, når den byder sig.

Topholdet fra Herning har ikke bare scoret flest mål i ligaen hidtil. De 160 scoringer er også den bedste udnyttelse af skud. Holdet har en udnyttelsesprocent på 13.15, og det er bare en af årsagerne til, at sæsonen har været rigtig god for midtjyderne.