Straube forlader SønderjyskE

AFSKED: SønderjyskE Ishockey skal nu på jagt efter en ny træner. SønderjyskE har udsendt en pressemeddelelse, hvori klubben skriver, at den har taget afsked med Chris Straube.

- Vi ønsker en ny start og frisk blod på trænerbænken. Det er alene baggrunden for, at vi derfor ikke har ønsket at forlænge kontrakten med Chris Straube. Han har gjort en jætteindsats i alle årene for os og særligt her i foråret, hvor der har været ekstra pres på trænerbænken har hans tilgang været flot, dedikeret og professionel, siger sportschef Kim Lykkeskov i pressemeddelelsen.

Kim Lykkeskov har ikke meget at tilføje pressemeddelelsen, da JydskeVestkysten snakker med ham.

- Vi er glade for det, han har hjulpet med. Men nu er tiden til at bygge op igen. Og det er sundt at gøre med nye øjne, siger Kim Lykkeskov.

Nye øjne eller måske gamle øjne som dem, der sidder på den tidligere SønderjyskE-træner Mario Simioni?

- Lige nu er der ingen træner, så alle muligheder er åbne, siger Kim Lykkeskov.