Stort Simioni-interview: - Jeg er ingen mirakelmager

Mario Simioni har fået en treårig kontrakt i SønderjyskE Ishockey, og den nye cheftræner pointerer, at det kommer til at tage tid at bygge holdet op. Medaljerne kommer ikke af sig selv, siger canadieren, der hentede otte DM-medaljer på otte år, sidst han var i klubben.

- Jeg er spændt. Jeg er glad for at være hjemme. Det er længe siden sidst. Da jeg sagde farvel efter guldfesten i 2013, husker jeg, at Klaus Rasmussen (SønderjyskE-direktør, red.) gav mig et håndtryk og sagde, at han ville savne mig, men han hviskede også i mit øre: "Du kommer tilbage en dag". Det har ligget i baghovedet hele tiden, at det ville ske på et tidspunkt, men det skulle være, når tidspunktet er rigtigt, og det er det nu, siger Mario Simioni.

Mario Simioni skal være med til at få SønderjyskE tilbage, hvor vi gerne vil være i dansk ishockey. Her er det også vigtigt for mig at understrege, at det ikke bare kommer af sig selv og med et fingerknips. Det kommer til at koste blod, sved og tårer for alle, og her ved vi også, at han vil gå forrest med faklen.

Mere attitude

Canadieren stod i spidsen for SønderjyskE fra 2004 til 2013, og opgaven ligner den samme. Han skal føre SønderjyskE fremad efter nogle slumrende sæsoner.

- Det er en ny start, men det er også et déjà vu. Dengang i 2004 kom jeg fra Krefeld til et hold, der lå nummer 9. I dag kommer jeg fra Frederikshavn til et hold, der ligger nummer 9, og som skal til at genopbygges. Jeg er ikke en mirakelmager. Det skal komme fra spillerne. Det handler om at få det rette lederskab i omklædningsrummet. Det bliver en nøglefaktor for os. Har vi de rette ledere i omklædningsrummet, spørger Simioni retorisk og svarer selv:

- Det skal blandt andet komme fra de danske spillere som Steffen Frank og Mads Lund. De er blandt de ældste, og de er lokale, og du har brug for lokale spillere, der har passion og et hjerte for klubben og byen. Men de skal virkelig steppe op, for ingen af dem har haft gode sæsoner på det seneste. De skal tage tyren ved hornene, for deres attitude får stor betydning for holdet i vores første sæson sammen. De skal steppe op sammen med de andre lokale spillere og forstå, at det var sådan, vi byggede SønderjyskE op tidligere - det var gennem de lokale fyre, siger Mario Simioni.