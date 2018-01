Steffen Frank jagter topform og point

- Et par kampe mere, så tror jeg, at jeg er ved at være der.

En god chance

SønderjyskE tabte i straffeslag i Herning efter en jævnbyrdig kamp, og Frank var godt tilfreds med sønderjydernes spil.

- Nu ligger vi godt nok kun nummer 9, men jeg synes, det var en topkamp. Vi fik lov at spille ishockey, og der var ikke så mange udvisninger, og det var en rigtig god kamp. Desværre får vi ikke lukket kampen, da vi har muligheden, mente Steffen Frank.

SønderjyskE-spilleren blev også bedt om at forklare, hvordan SønderjyskE kunne tabe i Herlev den ene dag for så kort efter at spille lige op med DM-favoritterne.

- Det var 40 gode minutter i Herlev, inden vi blev straffet for vores udvisninger til sidst. Det er lidt det, vi har lavet det meste af sæsonen: Vi slapper lidt af, eller hvad man skal kalde det, og tager nogle dumme udvisninger i stedet for at arbejde det sidste. Vi svinger for meget, men hvis vi spiller som i dag (fredag, red.), så har vi en god chance, når vi nærmer os play in og slutspil.

Skal man så være nervøs for jer, når det "bare" er Hvidovre I skal møde søndag?

- Hvidovre vinder også i Herning, de vinder også i Aalborg, og de har taget point fra os. Hvidovre er et godt hold, og de har en rigtig god målmand, så vi skal derover og arbejde på samme måde som i dag, og så bliver det stadig i hård kamp, siger tilbagevendte Steffen Frank.