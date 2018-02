Det kom ikke som et chok for Dan Ceman, at han lørdag fik en fyreseddel. - Når resultaterne ikke er der, er det her en risiko. Sådan er det. Jeg har ikke noget grimt at sige om SønderjyskE, men det er ikke en klub, hvor man skal være placeret i bunden af ligaen. Foto: Niels Husted/Scanpix