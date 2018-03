Spelling: Man kom igennem alle følelserne

REAKTIONER: Efter en vanvidskamp mod Gentofte er SønderjyskE videre til kvartfinalerne. Efter at have været både bagud med to, foran med to vandt SønderjyskE i fjerde periode. 5-4 vandt SønderjyskE.

- Det var en spændende kamp. Det var en kamp, hvor man kom følelserne igennem. Jeg synes, det er stort, at vi ikke kommer helt ned, da Gentofte scorer til sidst, siger SønderjyskE's Thomas Spelling, der scorede det udlignende mål til 2-2.

Han mener især, det er holdets ledere som Derek Damon og Mads Lund, der var med til at sørge for, at SønderjyskE vandt.

- Det er fedt at se, at vi ikke hænger med hovederne, da Gentofte scorer til sidst. Det er et stort slag at få i hovedet, men vi har nogle gode ledere, der går igennem boksen og pepper drengene op og sørger for, at vi holder hovedet højt, siger han.

Thomas Spelling havde selv en stor afbrænder sidst i kampen. Kort efter udlignede Gentofte.

- Jeg sidder da og tænker til sidst, at hvis jeg nu bare havde scoret, havde vi ikke været i den situation, siger han.