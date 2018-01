SønderjyskE's skæbnekamp har to dimensioner

SønderjyskE Ishockey vil bruge tirsdagens kamp mod Gentofte til at hale ind på sjællænderne og lægge et mentalt pres, før de formentligt mødes igen i play in om en måned.

OPTAKT: Det er sæsonens hidtil vigtigste kamp, når SønderjyskE Ishockey tirsdag aften tager imod Gentofte Stars. Sønderjyderne har endnu otte kampe til at fravriste sjællænderne ottendepladsen, men Gentofte har et forspring på ti point, efter holdet fulgte op på den økonomiske turbulens med at vinde over Rungsted og Odense. Det forspring skal minimeres til syv point efter tirsdagens kamp, hvis sønderjyderne fortsat skal holde liv i troen på, at de kan nå den ottendeplads, der giver en 1-0-føring i kampe, når holdene mødes i play in, hvor der spilles bedst af fem kampe. Cheftræner Dan Ceman lægger ikke skjul på, at der er ekstra meget på spil i tirsdagens kamp. - Det bliver svært at indhente dem, det er helt sikkert, men vi vil gerne sætte pres på dem i tabellen. Men det er en endnu større faktor for mig, at vi skal være selvsikre og give dem noget at tænke på, hvis vi forbliver nummer 9 og skal møde dem i play in, hvor vi så starter serien i vores arena. Så det er to vigtige ting, det gælder. Det kan være en forsmag på vores play in, og vi vil gerne lægge pres på i tabellen, siger SønderjyskE-træneren. JV.DK liveopdaterer fra SønderjyskE-Gentofte fra tirsdag 19.00.

Optakt ISHOCKEY, ligaen19.00: SønderjyskE Ishockey-Gentofte Stars



Truppen: Steffen Frank er klar igen efter sin diskusprolaps



SønderjyskE's restprogram



30/1 SønderjyskE-Gentofte



2/2 Esbjerg-SønderjyskE



6/2 SønderjyskE-Rødovre



9/2 Aalborg-SønderjyskE



11/2 SønderjyskE-Rungsted



20/2 Odense-SønderjyskE



25/2 Frederikshavn-SønderjyskE



27/2 SønderjyskE-Herlev