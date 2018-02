SønderjyskE-træner holder kortene tæt til kroppen

OPTAKT: Cheftræner i SønderjyskE Ishockey, Chris Straube, var meget ordknap efter søndagens sejr i Frederikshavn.

Det var ikke, fordi han var i dårligt humør eller havde travlt med at komme ud i bussen. Han var bare så påpasselig med, at han ikke kom til at snakke over sig. Gentofte Stars, som SønderjyskE møder i den første play in-kamp på fredag, skal ikke have noget fra SønderjyskE-lejren, som den kan bruge i de altafgørende kampe, der venter.

- Jeg vil helst ikke sige for meget om, hvad vores plan var (i Frederikshavn, red.). Vi forsøgte at spille ud fra en solid defensiv og tage de chancer, der måtte komme. Vi skulle stå godt i vores egen ende og forsøge at udnytte det, de gav os, sagde Chris Straube efter 3-2-sejren i Frederikshavn.

SønderjyskE-træneren havde nye kædesammensætninger i Frederikshavn, men det var afslutningen i 5-2-sejren over Odense, der fik ham til at ryste posen.

- Da vi gik ned på tre kæder i de sidste ti minutter i Odense, virkede det godt, og derfor holdt jeg fast i de formationer.