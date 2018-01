SønderjyskE skal selv lukke hullet

- Hvis du spørger mig, betyder ottendepladsen rigtig meget, men vi kan kun have fokus på én kamp ad gangen. Vi må gå ud til hver eneste kamp og forsøge at vinde, men det er utopi at tro, at de andre ikke også vinder kampe engang imellem. Det nytter ikke at se på, hvad de andre kan og ikke kan. Vi må gøre vores, siger SønderjyskE's sportschef Kim Lykkeskov.

SønderjyskE kan ikke gøre meget andet end at vinde sine kampe - og så håbe, at Gentofte snubler lidt oftere, end holdet har gjort på det seneste.

Skarpe nordjyder

Den næste mission for SønderjyskE er fredagens hjemmekamp mod Aalborg Pirates, der onsdag aften vandt med hele 13-1 over Herlev.

- Det er et resultat, der vækker opsigt. De har vist før, at når de er hotte, så er de rigtig hotte. Aalborg har et dygtigt, ungt og hårdtarbejdende hold med god fart i skøjterne.

- Vi skal selv ud og følge op på de gode takter fra Esbjerg-kampen lige før nytår, hvor vi spillede en rigtig god kamp. Vi viste god moral ved at komme igen, og forhåbentligt kan vi ride videre på det boost, det var at vinde i overtiden, siger Kim Lykkeskov.

SønderjyskE har muligvis Mads Lund med igen, efter han sad over mod Esbjerg med en fiberskade.

- Han burde være klar. Han har ikke fået et endeligt "go", men der er da en chance for, at han er med igen.