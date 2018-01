SønderjyskE skal hive sejr hjem mod besværligt bundhold

SønderjyskE-spillerne skal for alvor til at have fart i skøjterne, hvis de skal indhente Gentofte, og positionere sig bedst muligt til kampen om at komme med i slutspillet. Først skal Herlev overvindes i tirsdagens udekamp.

Optakt: Ottendepladsen. Det er dén SønderjyskE's cheftræner, Dan Ceman, og hans hold har sat næsen op efter, inden kampen for at komme med i slutspillet gennem 'play-in' begynder. Men for at komme et hak op af stillingen i isligaen og tage den famøse ottendeplads fra Gentofte, skal SønderjyskE for alvor til at skrabe point sammen.

Det skal starte med en sejr i tirsdagens udekamp mod Herlev Eagles.

- Herlev har bevist, at det er et interessant hold, der er svært at spille imod. Holdet er begyndt at spille anderledes, og det har gjort spillerne mere effektive, og de har vundet mere. Det har også gjort det sværere at score på dem, og de har nogle opportunistiske forwards, som kan smide pucken i nettet, hvis de får tid og plads til det. Så vi skal spille intenst og arbejde hårdt i alle 60 minutter, siger Dan Ceman.