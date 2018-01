SønderjyskE skal følge op på flot sejr og stime

- Jeg vil gerne svare ja, men jeg ved det ikke. Vi må gå ind til hver eneste kamp og arbejde stenhårdt, så har vi de bedste forudsætninger for, at det kan fortsætte, siger SønderjyskE-backen.

Søndag kan det blive fem på stribe for sønderjyderne, når de møder Rungsted på udebane, men Daniel Galbraith tøver på spørgsmålet, om vi nu kan forvente, at holdet endelig er kommet i gang?

Aalborg sad på alt

Hvis SønderjyskE skal have fuld valuta i Bitcoin Arena i Hørsholm søndag eftermiddag, gør sønderjyderne klogt i at starte bedre, end de fredag gjorde mod Aalborg Pirates. Her var SønderjyskE helt væk i det første kvarter, men i de sidste to perioder blev 0-2 alligevel vendt til en 4-2-sejr i det, som vel nok var den mest underholdende kamp i Vojens i denne sæson.

- Det kan godt være, at det var underholdende set udefra, men vi spiller kun for at vinde i øjeblikket. Aalborg sad på alt i de første 10-15 minutter, men derefter kom vi godt i gang, siger Galbraith.

Mod Aalborg Pirates var Mads Lund tilbage for SønderjyskE, mens Patrick Dwyer sad ude med en rygskade, han pådrog sig ved formiddagstræningen. De optimistiske meldinger går på, at Dwyer er klar til kamp igen på tirsdag mod Odense.