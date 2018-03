SønderjyskE skal blive ude af straffeboksen mod Energy

Hvis SønderjyskE skal vinde over Esbjerg Energy tirsdag aften, skal det blive ude af straffeboksen. I kampen søndag lukkede holdet godt ned for Esbjergs overtal, men for ofte endte de lyseblå i straffeboksen. Det skal der laves om på.

OPTAKT: Når man spiller så mange kampe mod den samme modstander, som man gør i slutspilsserierne, lærer man en ting eller to om det andet hold. Ja, man lærer vel også en ting eller to om sit eget hold. - Vi lærer fra kamp til kamp, vi bliver klogere efter hver kamp. Når man spiller så mange kampe mod det samme hold, bliver man også mere bekendt med det andet hold. Man ser flere af de ting, som hver modstander gør, og så er man mere klar på de ting, siger cheftræner for SønderjyskE, Chris Straube. Så hvad har han taget med fra kampene mod Esbjerg Energy? - Vi har haft problemer med at blive ude af straffeboksen. Så det vigtigste må være at blive ude af straffeboksen i kampen på tirsdag. Al den tid, vi bruger på at dræbe deres power play, tærer på energien, og det giver også dem chancen for at score. Det er også hårdt for Joni Myllykoski. Han skal hele tiden bevæge sig, fra stolpe til stolpe, når vi er i undertal, siger Chris Straube. I kampen søndag aften, som SønderjyskE vandt 4-0, fik holdet for mange udvisninger. Men Straube er tilfreds med, hvordan holdet formåede at spille i undertal. - Vi spillede godt. Vi fik dræbt deres power play, siger han.

Statistik fra kvartfinaleserien Kvartfinaleserien står 1-1.Målscorere: Alexis Loiseau(1), Christian Wejse(1), Anders Førster(1), Søren Dau(1), Patrick Dwyer(1), Mads Lund(1), Rasmus Nielsen(1).



Udvisninger:



Esbjerg Energy: 13 udvisninger



SønderjyskE: 18 udvisninger