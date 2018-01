SønderjyskE henter tidligere Energy-spiller

Forstærkning: Med sine 191 centimeter og 94 kg. er canadiske Kyle Wharton lidt af en klippe, som SønderjyskE henter til klubben med øjeblikkelig virkning. Den 31-årige back skifter fra den slovakiske liga, og aftalen med SønderjyskE løber resten af sæsonen.

SønderjyskE arbejder stadig på at få papirarbejdet på plads for den canadiske back, som måske kan få debut for sit nye hold i kampen mod Herlev tirsdag aften.

- Det er en super forstærkning, vi får i Kyle. Han er en back med et stort skill-set, og han kommer til at styrke vores defensiv på flere områder. Han bevæger sig godt, og har et godt skøjteløb. Han laver også nogle gode pasninger, som offensiven også kommer til at nyde godt af, siger SønderjyskE's sportschef, Kim Lykkeskov, i en pressemeddelelse.

Det er ikke første gang, Kyle Wharton skal spille i den danske liga. I sæsonen 2014/2015 fik han spillet 22 kampe for Esbjerg Energy.