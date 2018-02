SønderjyskE har gode muligheder mod kuldsejlede Odense

SønderjyskE har stadig til gode at vinde over Odense Bulldogs i regulær spilletid. Men siden Odenses nederlag i pokalsemifinalen har det set skidt ud for fynboerne, så måske kommer den første sejr tirsdag aften.

OPTAKT: SønderjyskE har ikke meget at spille for i kampen tirsdag aften mod Odense. Herlev kan ikke nå at hente SønderjyskE på 9. pladsen, og det virker usandsynligt, at SønderjyskE henter Gentofte på 8. pladsen, som man er syv point efter. Kampen skal i stedet bruges til at spille sig i gang op til play in-kampene. Det har man allerede været godt i gang med under Chris Straube.

Man har stadig til gode at vinde over Odense Bulldogs i regulær spilletid i denne sæson. Kun én gang har holdet vundet over Odense, og det var efter straffeslag. Resten har været sikre sejre til fynboerne. 3-0, 4-0 og 7-1 har Odense slået SønderjyskE i denne sæson. Men for første gang i sæsonen ligner det en mulig SønderjyskE-sejr.

Men alt det var før pokalsemifinalen, hvor Odense tabte 7-0 til Rungsted. Det slog fynboerne ud af kurs. Af de syv kamp efter det store nederlag har Odense tabt de seks, senest 6-2 mod Herlev. Der gemmer sig en sejr over Frederikshavn White Hawks i tallene, men ellers er formkurven styrtdykket. Efter 20 kampe lå holdet på en 2. plads. 16 kampe senere er det i fare for at blive overhalet af Rungsted og ende i play in.