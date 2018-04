SønderjyskE forlænger med ung back

Kontrakt: SønderjyskE har forlænget kontrakten med den 23-årige back Daniel K. Hansen. Kontrakten udløber nu først i 2020.

Den unge back har spillet hele sin karriere i SønderjyskE, og fik allerede som 16-årig debut for førsteholdet. Mario Simioni var dengang træner, og Daniel K. Hansen glæder sig til at spille under Simioni igen.

- Jeg er rigtig glad og stolt over, at jeg har fået muligheden for at forlænge min kontrakt med SønderjyskE. Jeg glæder mig til den næste sæson, og det bliver spændende at spille under Mario igen, siger backen i en pressemeddelelse.

Sportschef Kim Lykkeskov er også ovenud tilfreds med forlængelsen. Backen bliver en vigtig brik i defensiven i den kommende sæson.

- Daniel er en Vojens-dreng, der har det DNA, som jeg efterlyser. Han bringer altid 100 procent til både træning og kamp. En fremtidens mand, som jeg glæder mig til at se udvikle sig yderligere, siger Lykkeskov i pressemeddelelsen.

Hansen fortæller også, at han ser frem til at tage mere ansvar i klubben, efter han har spillet mere end 300 kampe for SønderjyskE.