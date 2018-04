SønderjyskE bekræfter: Simioni er ny cheftræner

Som JydskeVestkysten skrev torsdag, lå det til, at Mario Simioni igen skulle blive cheftræner i SønderjyskE Ishockey, og fredag morgen bekræfter klubben, at den 55-årige canadier igen skal stå i spidsen for Vojens-holdet.

Mario Simioni har fået en kontrakt på tre år hos SønderjyskE, som han tidligere har gjort til Danmarksmester fire gange - senest i 2013.

Nu er han tilbage, og sportschef Kim Lykkeskov glæder sig til et gensyn med den karismatiske træner.

- Vi ved godt, hvad han kan, og hans meritter taler for sig selv. Alle, der interesserer sig for ishockey, ved, at Mario Simioni også kommer med hjerte, engagement og et kæmpe vindergen. Han kan næsten ikke vente med at komme i gang, siger Kim Lykkeskov i en pressemeddelelse.

- Mario Simioni skal være med til at få SønderjyskE tilbage, hvor vi gerne vil være i dansk ishockey. Her er det også vigtigt for mig at understrege, at det ikke bare kommer af sig selv og med et fingerknips. Det kommer til at koste blod, sved og tårer for alle, og her ved vi også, at han vil gå forrest med faklen. Han er topmotiveret og sulten på at hjælpe os tilbage på sporet, siger Kim Lykkeskov.

- Mario Simioni har et indgående kendskab til klubben og den kultur og de værdier, vi står vagt om i SønderjyskE. Han kommer tilbage med nye øjne og en masse erfaring fra andre klubber i ind- og udland og skal hjælpe vores spillere til at lykkes både individuelt og som hold. Vi skal rejse det lyseblå fort sammen i de kommende sæsoner, og det bliver en spændende udfordring og rejse med Mario Simioni ved roret, siger Kim Lykkeskov.