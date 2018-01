Se billederne: SønderjyskE fik endelig ram på Odense

Hjemmepublikummet i Vojens har ikke haft meget at glæde sig over i denne sæson, men nu har de endelig fået to hjemmesejre i træk, efter 4-2-sejren over Aalborg i fredags tirsdag aften blev fulgt op af en 4-3-sejr over Odense Bulldogs - denne gang dog først efter straffeslag.

Efter en målløs første periode kom fynboerne to gange i front i anden periode, men Derek Damon og Anders Førster fik udlignet begge føringer.

Fem minutter før tid scorede Martin Eskildsen et regulært drømmemål, og længe så det ud til, at alle tre point skulle blive i Vojens, men blot otte sekunder før tid udlignede gæsternes Martin Larsen til 3-3.

Overtiden gav ingen mål, og så skulle det hele afgøres i straffeslag. Her var Derek Damon den eneste, der fik pucken i mål, og dermed vandt SønderjyskE kampen med 4-3.