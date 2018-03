SØnderjyskE-målscorer: Vi har ryggen mod muren

Efter fredag aftens nederlag er SønderjyskE nede med 3-1 i kvartfinalserien. Dermed skal de nu vinde tre kampe i træk for at gå videre til semifinalen. Ifølge Patrick Dwyer skal de fortsat tro på, de kan gå videre, da de tidligere har gjort lignende.

Ishockey: Det ser svært ud for SønderjyskE, der efter fredagens 2-1-nederlag skal vinde tre kampe i træk for at gå videre til semifinalen. I truppen tror man dog stadig på, at det kan lade sig gøre, fortæller SønderjyskE's målscorer fredag aften, Patrick Dwyer.

- Vi har ryggen mod muren, men vi skal blive ved med at tro på os selv. Vi vandt de sidste ti i grundspillet og tre i træk over et stærkt Gentofte-hold, så det kan stadig lade sig gøre.

Fredag aften var Dwyer ikke tilfreds med starten på kampen, men hgan mener, at holdet kommer bedre med senere.

- Vi starter fladt i første halvdel af første periode. Men derfra synes jeg vi kommer fint tilbage. Vi spillede som vi ville, men vi fik ikke sluttede vores chancer godt nok af, sagde en tydeligt skuffet Patrick Dwyer efter kampen.