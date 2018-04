Rutineret back tager endnu en sæson i SønderjyskE

Kontrakt: SønderjyskE er godt i gang med at klargøre truppen til næste sæson, hvor holdet skal forbedre den kvartfinaleplads, det blev til i den netop overståede sæson. I går meldte klubben ud, at kontrakten med Anders Førster var forlænget med et år, og i dag er det den stærke back Rasmus Nielsen, der har skrevet under på en ny et-årig kontrakt.

Rasmus Nielsen har spillet 46 landskampe og deltog ved VM i 2013. Derudover har backen spillet mere end 500 ligakampe. De seneste to sæsoner har det været for SønderjyskE, men inden da har han været med til at vinde tre mesterskaber med Herning Blue Fox.

- Det er dejligt, at vi kan holde på Rasmus Nielsen. Han er en vigtig mand i vores defensiv. Han har et højt topniveau, og jeg håber, at han kan finde tilbage til sin velkendte aggressive spillestil, siger Kim Lykkeskov i en pressemeddelelse.

Rasmus Nielsen har i alt scoret 21 point i 90 kampe i de to sæsoner, han har spillet hos SønderjyskE.