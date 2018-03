Nu ligger det i SønderjyskE's hænder

SønderjyskE har vundet de to første kampe i play in-serien mod Gentofte. Mandag kan SønderjyskE sikre sig slutspilsbilletten med en ny sejr over sjællænderne. Foto: Annemette Stollig

SønderjyskE vandt lørdag 5-1 i Gentofte Skøjtehal. SønderjyskE spillede klogt det meste af kampen, men til sidst udviklede det sig grimt. Mandag aften skal sønderjyderne gøre arbejdet færdigt i Vojens.

GENTOFTE: Det vidner om kvalitet, at man kan tage til Gentofte og spille så klogt, være så skarpe, og vinde 5-1. Høj, høj kvalitet. Og det var lige, hvad SønderjyskE formåede lørdag aften. Det er den slags præstationer, man vinder serier på. Den slags præstationer, man kan nå dybt ind i slutspillet med. Det har SønderjyskE også alle muligheder for nu. Efter sejren fører holdet 2-1 i play in-serien. Vinder sønderjyderne mandag aften i SE Arena, er de videre til kvartfinalen. Hvem tør så vælge dem som modstander, hvis de går igennem serien mod Gentofte uden nederlag? Hvem tør vælge dem med den form, de er i lige nu? Men først gælder det mandag. SønderjyskE har serien lige, hvor den vil have den. Og det er takket være en klog, skarp, topprofessionel præstation. SønderjyskE ville spille, Gentofte ville ikke. SønderjyskE viste sig som et klogere hold. Gentofte kom ud for at slås. SønderjyskE kom ud for at spille. Kredit til SønderjyskE for ikke at tage de mange slagsmål, som Gentofte-spillerne bød op til. Der blev taget nogen, men ikke alle. Så langt fra. Det var stramt og disciplineret. Defensiven var solid, offensiven usvigelig sikker. Ingen af holdene skabte meget, men SønderjyskE scorede på chancerne.

Kampen i tal Gentofte Stars-SønderjyskE 1-5 (0-1, 0-1, 1-3)0-1 Derek Damon (02.15), 0-2 Søren Dau Mortensen (35.11), 0-3 Thomas Spelling(46.51), 1-3 Ville Järveläinen (47.23), 1-4 Mads Lund (50.28), 1-5 Patrick Dwyer (58.11)



Udvisninger



Gentofte: 20x2 minutter, 1x5 minutter, 1x20 minutter



SønderjyskE: 14x2 minutter, 1x5 minutter, 1x10, minutter, 1x20 minutter



Tilskuere: 817



SønderjyskE fører bedst-af-fem-serien med 2-1OptaktISHOCKEY, play in, kamp tre



MANDAG 19.00: SønderjyskE-Gentofte



JV tipper: 4-3

Helvede brød løs Tidligt i kampen bragte Derek Damon SønderjyskE i front. Pucken lå løs foran mål, og så kom han først på den. 1-0. 2-0 målet kom efter en flot soloaktion af Søren Dau. Han fik pucken, driblede sig fri af markeringen og satte pucken op i nettaget. Da Thomas Spelling så opsnappede en puck i Gentoftes zone og uhindret kunne score, var kampen reelt færdig. Gentofte fik reduceret, men SønderjyskE kom hurtigt på både 3-1 og 4-1. Skarpheden var den helt store forskel. SønderjyskE var godt nok bedre og skarpere, men ikke fire mål bedre, som det blev i sidste ende, da Patrick Dwyer scorede. Og helvede brød løs. For til sidst blev det for meget for sønderjyderne. Der var for mange provokationer, der ikke kunne stå uimodsagt. For mange slag og skub, der ikke kunne ignoreres. Længe fokuserede SønderjyskE-spillerne på kampen. Og det gavnede dem. Men da kampen var så godt som afgjort, slap de tøjlerne, smed handskerne og begik lige så mange svinestreger som Gentofte-spillerne.

En grim kamp Derfor udviklede det sig til en grim kamp. En rigtig, rigtig grim kamp. I den første kamp var intensiteten ellers tilpas. Det var en forrygende kamp. Men lørdag aften var holdene overtændte. Frustrationer hobede sig op, regnskaber skulle opgøres. Værst blev det, da Nikolaj Zorko smadrede Greg Gibson op ad banden med en grim tackling i ryggen. Længe lå Gibson på isen uden at bevæge sig. Rundt om ham fløj næverne. Zorko blev smidt ud for game misconduct, Wharton fik samme straf for den efterfølgende hævnaktion. Damon fik ti minutter for usportslig opførsel. Og en hel stribe af spillere fik to minutter. Sammenlagt fik begge hold 122 udvisningsminutter i løbet af kampen. Ifølge de officielle statistikker. Til sidst gik siden ned, fordi den ikke kunne følge med alle udvisningerne. Det var der heller ikke mange andre, der kunne. Dermed er der lagt i ovnen til et brag af en kamp med gang i sagerne fra første skøjtetag, når SønderjyskE mandag aften tager imod Gentofte i Vojens. Én sejr mere, så er SønderjyskE i kvartfinalen.