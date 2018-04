Mario Simioni skal få SønderjyskE tilbage på ret køl

Mario Simioni ? her fra 2010 sammen med målmand Alfie Michaud ? ser ifølge JydskeVestkystens oplysninger ud til at blive ny cheftræner i SønderjyskE Ishockey. Arkivfoto: Henning Bagger, Scanpix

Ifølge JydskeVestkystens oplysninger er Mario Simioni en brandvarm kandidat til det ledige trænersæde i SønderjyskE Ishockey. Efter fem år med luftforandringer er tiden igen moden til et match mellem SønderjyskE og Simioni.

ISHOCKEY: - Kommer Mario Simioni hjem til Vojens og SønderjyskE? Mange ishockeyfolk har spurgt - endnu flere har tænkt tanken. Hvis den ikke ligger til højrebenet, så ligger den i hvert fald som en puck i bladet på Thomas Spellings stav og bare venter på at blive eksekveret. JydskeVestkysten har et par gange bragt Mario Simioni i spil som ny cheftræner i SønderjyskE Ishockey, men den slags fører sjældent mere med sig end "ingen kommentarer". Eller "lige nu er der ingen træner, så alle muligheder er åbne", som sportschef Kim Lykkeskov udtrykte det, da avisen spurgte konkret ind til Simioni, lige efter det kom frem, at Chris Straube, der afløste Dan Ceman som cheftræner i februar, fik at vide, at han ikke skal fortsætte i SønderjyskE. Men selvfølgelig har Mario Simioni været blandt kandidaterne til jobbet, efter canadieren stoppede i Frederikshavn White Hawks i kølvandet på nordjydernes skuffende kvartfinaleexit. Ifølge JydskeVestkystens oplysninger er Simioni endda en brandvarm kandidat og er det bedste bud på en kommende SønderjyskE-træner.

Et godt udgangspunkt Det eneste, der har talt imod et gensyn med Simioni, er, at Kim Lykkeskov flere gange har udtrykt, at SønderjyskE efter nogle skuffende sæsoner trænger til, at det bliver nogle nye øjne, der skal se på Vojens-holdet. Det passer måske ikke umiddelbart med Mario Simioni, der var ni sæsoner i SønderjyskE fra 2004 til 2013, men omvendt har de gamle øjne også fået nye briller. Det er altså fem år siden, at canadieren sidst var i SønderjyskE, og siden har han været omkring HC Balzano - det blev dog et kort eventyr - Herning og senest Frederikshavn. Sådan en luftforandring giver ny energi og masser af nye indtryk, og det vil formentligt være en anden Mario Simioni, der vil sætte sig i trænersædet, end ham der forlod det i 2013. Vinderinstinktet vil være det samme, men det vil have gavnet både Simioni og SønderjyskE, at canadieren har været ude at se det hele lidt udefra. Resultatet kan meget vel blive en mere rund og mere ydmyg cheftræner. Ikke sagt, at han har været det modsatte, men han vil formentligt føle en form for taknemlighed ved at vende tilbage, og den slags er ofte et godt udgangspunkt for et stærkt samarbejde.