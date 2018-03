Mads Lund: Det er en tom følelse

REAKTIONER: SønderjyskE-spillerne må gå på sommerferie allerede nu. Det har været en skuffende sæson, og den sluttede lige så skuffende. Holdet tabte 1-4 i kvartfinaleserien mod Esbjerg Energy.

- Det er en tom følelse, jeg står med. Nu skal vi lige pludselig ikke i hallen i morgen og forberede os til næste kamp. Det er lidt svært at sætte ord på sine følelser, når man skal på sommerferie så tidligt, siger Mads Lund fra SønderjyskE.

Og nu skal sæsonen bare glemmes.

- Lad mig sige det sådan her, det er ikke en sæson, jeg vil tænkte tilbage på. Vi har haft mange skader, ikke at det skal være en undskyldning. Der har været mange nederlag. Efter trænerskiftet skete der et eller andet med holdet. Vi begyndte at vinde. Det kunne vi så ikke tage med ind i denne serie. Og når de vinder fire kampe ud af fem, må vi nok erkende, at det er et bedre hold.