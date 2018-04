Målfarlig forward forlænger med SønderjyskE

Kontrakt: SønderjyskE's topscorer i den overståede sæson, Anders Førster, forlænger sin kontrakt med et år. 19 mål blev det til, og det var Førsters mest målrige sæson nogensinde.

- Det er en stor ære for mig at spille i SønderjyskE-trøjen, og allerede nu glæder jeg mig som et lille barn til næste sæson, hvor jeg er opsat på at give alt, hvad jeg har i mig. Det bliver også spændende med et helt nyt trænerteam og nye input, siger Anders Førster i en pressemeddelelse.

Anders Førster kom første gang til SønderjyskE i sæsonen 2013-14 fra Gentofte, hvor Førster var med til at vinde DM-guld i sin første sæson. Dengang blev det blot til en enkelt sæson, inden han tog tilbage til Gentofte. Det blev dog også kun til en enkelt sæson, inden han igen vendte tilbage til SønderjyskE i 15/16-sæsonen, hvor han har spillet siden og nu er på 228 kampe for SønderjyskE.

- Anders er en hårdtarbejdende spiller, som giver alt for holdet. Han bliver vigtig i næste sæson med sin attitude og arbejdsraseri. Og så er han en rigtig god mand i omklædningsrummet, siger sportschef Kim Lykkeskov pressemeddelelsen.