Kim Lykkeskov: Vi skal lige sunde os, og så skal vi evaluere

Sæsonnedtakt: Det har været en hård sæson for SønderjyskE Ishockey, men nu er den slut efter nederlaget til Esbjerg Energy. Derfor er det ved at være tid for klubbens sportschef, Kim Lykkeskov, til at sætte sig ned og evaluere sæsonen.

- Det er det hele, der skal evalueres på. Hvad der gik godt, hvad der gik skidt, hvad vi skal gøre nu, siger Kim Lykkeskov.

- Men nu skal vi lige sunde os på nederlaget til Esbjerg Energy. Der er en del møder nu her. Så jeg ved ikke endnu, hvornår vi skal sættes os ned og snakke. Det bliver, når vi kan finde et fælles hul, at jeg sætter mig med Klaus (Rasmussen, adm. direktør i SønderjyskE, red.), siger Kim Lykkeskov.