Førster: Nu kommer SønderjyskE

SønderjyskE's Anders Førster noterer sig fremgang, efter holdet har hentet point i tre kampe i træk på fire dage. Sune Hjulmand mener, at Esbjerg fik for lidt ud af en god afslutning i Vojens.

I overtiden blev det afgørende, at Esbjergs Jeppe Vinther fik en udvisning - og det gav Thomas Spelling den plads, han havde brug for.

Esbjerg havde da også flere store muligheder for at lukke kampen i slutfasen, men nærmest ud af ingen ting blev det i stedet en sønderjysk udligning, da Greg Gibson listede pucken ind ved nærmeste stang - en ellers velspillende Mathias Seldrup fik ikke lukket helt af i sin højre side.

Herefter tog gæsterne over, og det var lige så fortjent, at Niklas Andersen udlignede få minutter før anden periode udløb.

Efter et sønderjysk stormløb mod vestjydernes mål i den første halvdel af kampen, var det ganske fortjent, at Frederik Rasmussen moste pucken ind til 1-0 efter en lille halv time.

Store Esbjerg-chancer

Det ekstra point var også noget, SønderjyskE havde brug for. Gentofte havde tidligere på aftenen vundet på straffeslag i Frederikshavn, så sønderjyderne var også nødt til at have to point, hvis de skulle holde trit med sjællænderne i kampen om den vitale ottendeplads.

SønderjyskE's Anders Førster hæftede sig efter kampen ved, at holdet er på rette vej, efter det har hentet point i tre kampe i træk på fire dage - seks point i alt.

- Det er da træls, at vi ligger, hvor vi gør, men vi kæmper røven ud af bukserne. Tag 14 spillere ud af ethvert hold, og de vil være lige så svækket, som vi har været. Men det kommer nu. Nu spiller vi hockey, som vi gerne vil, og flere folk er kommet tilbage. Det giver os nogle flere muligheder, og jeg tror ikke, det er tilfældigt, at vi henter point i sådan en kamp her. Jeg tror ikke, det var gået vores vej, hvis vi kigger tre uger tilbage, mente Førster.

SønderjyskE-spilleren medgav, at det trak op til en vestjysk 3-1-scoring, inden Greg Gibson listede pucken ind til 2-2 med 51 sekunder igen.

- Vi troede da på det, for ved 2-1 kan alt ske. Men vi var møre til sidst, og vi var nødt til at satse lidt, og det gav Esbjerg nogle kæmpe chancer, men heldigvis havde vi en fantastisk målmand (Joni Myllykoski, red.), der tog godt fra. Det gav os også et boost, at vi fik trykket pucken ind til udligning med 51 sekunder igen, sagde Anders Førster.