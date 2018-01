Et nederlag med spræl i

For første gang i sæsonen fik SønderjyskE noget ud af et møde med Herning. Det blev ganske vist kun til ét point, da Herning vandt kampen efter straffeslag, men det kunne lige så godt have været to eller tre point til gæsterne.

Tæt på drømmemål

Måske troede SønderjyskE-lejren, at tingene kom af sig selv i takt med, at de skadede spillere vendte tilbage, så hvis nederlaget i Herlev var en slags realitetstjek for sønderjyderne, så det ud til, at de havde lært af det.

Det lignede til tider rigtig slutspilshockey, hvor der ikke blev veget en millimeter på isen, og sønderjyderne matchede kampen igennem Herning på alle parametre - og det er slet ikke så ringe mod den absolutte DM-favorit.

Efter de første 40 minutter lignede det en rigtig 0-0-kamp, for det var forsvaret, der var i fokus hos begge hold, og der blev kun noteret et par gode chancer til hvert hold i de to første perioder. For SønderjyskE's vedkommende var det tættest på, da Greg Gibson, Derek Damon og Patrick Dwyer satte et mønsterangreb op, men Ari Ahonen forhindrede et regulært drømmemål.