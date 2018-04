En Vojens-dreng vender næsen hjem

Der var ikke mange godbidder til de entusiastiske ishockeyfans i Vojens i denne sæson. En nedslående niendeplads i grundspillet og en hurtig exit i det efterfølgende slutspil er bestemt ikke noget at skrive hjem om.

Så mon ikke mange snart tørster efter noget at glæde sig over?

Og nu er der godt nyt. SønderjyskE henter nemlig Patrick Galbraith hjem til Vojens på en treårig kontrakt. Han afløser finske Joni Myllykoski, der har passet målet siden januar 2015.

- Jeg har da selvfølgelig tænkt på, at det kunne være fantastisk at komme tilbage til SønderjyskE på et tidspunkt. Men jeg vidste på ingen måde, at det skulle være nu, fortæller Patrick Galbraith.

- Mine mange år i udlandet har været fantastiske. Jeg tog afsted som en ung mand, der troede, at han vidste det hele. Det gjorde jeg så ikke, så jeg vil sige, at jeg kommer hjem som en voksen mand, der godt er klar over, at han ikke ved alt i denne verden.

Tilbage i 2009 spillede Patrick Galbraith en hovedrolle, da han med SønderjyskE som ung keeper vandt DM-guld.

- Jeg har så mange gode minder, men jeg ved også, at vi står overfor en genopbygning, hvor jeg er tiltænkt en stor rolle. Den opgave er spændende, og jeg er i hvert fald mere end parat til at yde mit bidrag, understreger Galbraith.

- SønderjyskE's sæson har ikke været god, men jeg vil ikke blande mig i noget. Jeg har jo ikke været en del af det, men selvfølgelig er en niendeplads ikke godt. Det kan vi hurtigt blive enige om.

Nu bliver han genforenet med sin gamle træner Mario Simioni og holdkammeraten Kim Lykkeskov, der nu er sportschef i SønderjyskE. Og sidstnævnte er naturligvis godt tilfreds med, at det er lykkedes at hente den erfarne målmand.

- Jeg er super stolt og glad for, at Patrick har valgt at komme hjem og hjælpe os med at få SønderjyskE på ret kurs. Der hersker ingen tvivl om, at han kommer hjem for at vinde noget igen, siger sportschef Kim Lykkeskov.

- Patrick kommer til at blive en leder i truppen. En spiller, som kan vise vejen for de andre. Han har trods alt været ni år i udlandet og kommer fra en rigtig flot sæson i engelske Nottingham, hvor han havde ligaens bedste redningsprocent, siger Lykkeskov.

På CV'et har rutinerede Galbraith også 131 landskampe og ni VM-slutrunder. Står det til Lykkeskov, så er den sønderjyske keeper i spil til at få flere kampe i rødt og hvidt.

- Patrick er sulten efter at komme tilbage på det danske landshold, og det vil jeg rigtig gerne hjælpe ham med. Jeg synes, Patrick stadig bør være et emne til det danske landshold, siger Lykkeskov.

Inden udlandseventyret nåede han at vinde to DM-titler med SønderjyskE og spille 214 kampe i den lyseblå trøje. Det hele foregik i det berygtede blikskur.

- Jeg har spillet nogle landskampe i SE Arena. Det er vist alt, så nu ser jeg frem til at få det som min faste hjemmebane, siger Patrick Galbraith.