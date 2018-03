Dwyer optimistisk før fjerde kvartfinale

SønderjyskE-profilen Patrick Dwyer trænede fuldt med i sidste træning inden den fjerde kvartfinalekamp mod Esbjerg Energy. Den endelige beslutning, om han skal spille, træffes dog først fredag.

Ishockey: SønderjyskE-forwarden Patrick Dwyer var savnet i den seneste kvartfinalekamp mod Esbjerg Energy, som SønderjyskE tabte 5-1. Ved torsdagens træning var der dog positive nyheder til de mange SønderjyskE-fans. Patrick Dwyer trænede fuldt med, og han er optimistisk omkring muligheden for spilletid i den fjerde kvartfinalekamp. - Jeg synes, at knæet føles godt. Det er på det her tidspunkt, at man spiller, selv om der er noget smerte. Men jeg håber på, at det er godt nok til at spille fredag, sagde den tidligere NHL-spiller efter torsdagens træning. Patrick Dwyer fik i den anden kvartfinalekamp et tryk på knæet, og derfor var han ikke med i den seneste kamp i Esbjerg. Forwarden glæder sig til at komme tilbage på isen. - Det er altid svært at sidde uden for på det her tidspunkt af sæsonen og se kampen på TV'et. Så det bliver godt at komme tilbage. Også træner Chris Straube tror på mulighederne for, at Dwyer kan spille fredag. - Dwyer ser rigtig god ud. Men beslutningen bliver først træffet efter nogle tests fredag, sagde Straube. SønderjyskE må dog fortsat undvære profilerne Daniel Gailbraith, der fik tre brud i kæben i en af playin-kampene mod Gentofte, og Greb Gibson, der sidder uden for med en hjernerystelse.

Kvartfinaleseriens kampe Kamp 1: Esbjerg Energy- SønderjyskE 2-1



Kamp 2: SønderjyskE- Esbjerg Energy 4-0



Kamp 3: Esbjerg Energy - SønderjyskE 5-1



Kamp 4: SønderjyskE - Esbjerg Energy, fredag 16. marts kl. 19.30, SE Arena



Kamp 5: Esbjerg Energy - SønderjyskE, søndag 18. marts, Granly Hockey Arena



Eventuelt: Kamp 6: SønderjyskE- Esbjerg Energy, tirsdag 20. marts, SE Arena Kamp 7: Esbjerg Energy- SønderjyskE, fredag 23. marts, Granly Hockey Arena

Powerplay i fokus Ved torsdagens sidste træning blev der næsten udelukkende brugt tid på at træne powerplay. Især planlagte skabeloner for, hvordan et undertal kan brydes op var i fokus. - Playoff-kampe bliver altid afgjort af specialteams, og vores powerplay så ikke så godt ud i den seneste kamp. For at vinde serien kræver det, at vores powerplay bliver godt, sagde Chris Straube efter træningen. Med det seneste nederlag er SønderjyskE nu nede med 2-1 i serien, og derfor skal de vinde tre ud af de resterende fire kampe. Chris Straube undgår dog at se for meget frem. Her og nu kræver det en sejr fredag. - Vi tager det kamp for kamp. Hver kamp er en ny start, hvor vi starter fra nul hver gang, siger han om playoff-serien.