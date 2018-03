Sportsdirektør bekræfter tilgang: Hyppige skader fik SønderjyskE til at hente svensk målmand

Der er udsigt til hård kamp om spilletiden i målet hos SønderjyskE efter sommerferien. Tilgangen af Henrik Norlander skaber et luksusproblem, men sportsdirektøren har ingen umiddelbare planer om at afhænde en målmand.

HÅNDBOLD: Selvfølgelig tager svenske Henrik Norlander ikke fra en spanske Anaitasuna til SønderjyskE for at sidde på bænken og glo.

Derfor bliver sommerens tilgang af den 25-årige svensker en alvorlig udfordring for de to nuværende målmænd, Kristian Pedersen og Thorsten Fries, der begge forventer spilletid, men som også begge har været hårdt ramt af skader i indeværende sæson.

Netop skaderne har fået SønderjyskE-sportsdirektør Simon Lindhardt til at reagere.

- Med den skadesfrekvens, vi har haft, har vi haft brug for at gøre noget. Jeg er glad for Kristian og Thorsten, når de ikke er skadet, og jeg synes, de har et rigtigt, rigtigt fint niveau, understreger sportsdirektøren.

- Vi er glade for det niveau, vi har set hos Henrik Norlander, og vi glæder os til hans samarbejde med de to andre næste sæson.

- Det er heldigvis sådan, at der ikke er nogen spillere, der kommer til Sønderborg for at sidde og glo, siger Lindhardt, der forventer, at tilgangen af Norlander også hæver niveauet hos de nuværende målmænd.