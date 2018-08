Lyspunkterne skulle findes i holdets defensiv, hvor et solidt 6-0-forsvar og målmand Kristian Pedersen i perioder lukkede helt ned for Fredericias ellers mange ihærdige forsøg.

SønderjyskEs håndboldherrer testede onsdag formen mod Fredericia, der til dagligt huserer i 1. division. En række fejl i særligt angrebet afslørede, at dette blot var holdets anden træningskamp i denne sæson.

Håndbold: Med en smal etmålssejr arbejdede SønderjyskE's håndboldherrer sig tættere på at være klar til den kommende sæson.

Rodet første halveg

Det var ellers et fysisk overlegen sønderjysk hold, der kom bedst fra start. 3-0 kom holdet foran, inden Fredericia blev lukket ind i kampen.

Herefter var spillet præget af, at det trods alt kun var holdets anden træningskamp, efter det for et par uger siden mødte ind efter sommerferien.

Der skulle bankes rust af. En hel del. Det blev til mange sløsede angreb med mistede bolde, som Fredericias håndboldherrer straffede prompte.

Dette betød også, at tavlen fem minutter før pausen viste, at SønderjyskE var bagud med fire.

Efter et par gode redninger af Kristian Pedersen i målet og to hurtige kontrascoringer så de lyseblås held dog ud til at være vendt.

Det ændrede en drilsk bold, der sneg sig ind bag Kristian Pedersen, en angrebsfejl og et hurtigt kontra fra Fredericia.

SønderjyskE gik derfor til pausen bagud 13-15.