SønderjyskE vandt sikker sejr i tæt kamp

I en kamp, der var tæt i langt størstedelen af kampen, endte SønderjyskE med at sikre sig en sejr på 30-26 over Nordsjælland i Skansen lørdag eftermiddag.

Kom ind i zonen

I de første ti minutter af anden halvleg holdt Fries Nordsjælland til blot at score et enkelt mål. Og gennem resten af kampen stod han også en fantastisk kamp.

- Det var meget bedre, end det ellers har været i sæsonen. Jeg får stor hjælp fra forsvaret og snakker med de andre målmænd på bænken, om hvordan jeg gør det bedst muligt over for deres skud, siger Thorsten Fries om sin præstation.

- Med den første redning i anden halvleg kommer jeg ind i zonen, hvor man ikke er nervøs for at fejle. Så spiller man mere frit som målmand, og kan lave sit udfald senere. Det har stor betydning for, at kampen blev så god.

De mange redninger fra Fries var dog ikke nok til at bringe sønderjyderne afgørende foran. I angrebet gjorde Chris Holm Jørgensen sit med ni mål, men for ofte blev skytterne reddet af Nordsjællands målvogter Mike Jensen.

Derfor var Nordsjælland også stadig inde i kampen med ti minutter igen. Her var sønderjyderne blot foran med et enkelt mål. Men med godt forsvarsspil og flere redninger kunne SønderjyskE på et par kontrastød sætte kniven ind og afgøre kampen.