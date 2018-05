SønderjyskE-træner: Ham forventer jeg mig meget af i næste sæson

HÅNDBOLD: JydskeVestkysten har bedt SønderjyskE-træner Kasper Christensen give et bud på, hvem der bliver årets spiller i klubben i næste sæson.

- Jeg vil gerne gå med på et kompromis og pege på en spiller, jeg ser et kæmpe potentiale i, og som har haft en god sæson i år. Det er Christian Jensen. Jeg synes, Christian har leveret. Han har fået mest spilletid på højre fløj, men han har også delt med en klublegende som Kenneth Bach. Christian kommer til at være førerhund på højre fløj, og det har jeg store forventninger til. Han har noget drive, han har frækhed i sit spil, han er god nede fra hjørnet, han er sindssygt god i kontrafasen, og han dækker faktisk snu og godt op til trods for, at han fysisk ikke er den største, siger Kasper Christensen.