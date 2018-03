SønderjyskE skudt i sænk af GOG

GOG var bedre end SønderjyskE i alle spillets facetter og endte med at vinde lørdagens håndboldkamp med 30-26. Især SønderjyskE's forsvarsspil var på hård prøve i kampen mod fynboerne.

Håndbold: Selvom forudsætningerne inden kampen mod GOG var bedre for SønderjyskE end i den omvendte kamp på Fyn, hvor GOG vandt med ti, var GOG stadig bedst. Det viste fynboerne lørdag i Skansen, hvor de vandt 30-26. I store dele af første halvleg og i en periode af anden viste SønderjyskE et fint niveau, men GOG var skarpere og udnyttede de fejl, som SønderjyskE lavede. Det var især i offensiven, hvor SøndejryskE i store dele af kampen lavede for mange fejl. Fejl der ofte blev straffet af GOG kort efter. Og når SønderjyskE ikke lavede tekniske fejl, blev de presset så hårdt af GOG's forsvar, at Frank Mikkelsen i målet kunne stå med høj redningsprocent. SønderjyskE's offensiv var for afhængig af Aron Mensing, der scorede otte mål og lavede flere assist. Når han blev sat i scene, fungerede det ofte for sønderjyderne. Men i de perioder hvor han fik en pause, var det svært for SønderjyskE at kreere farlige situationer. Blandt andet Chris Jørgensen fik ikke sit spil til at flyde lørdag eftermiddag.

Kampen i tal SønderjyskE - GOG 26-30 (12-15)



Stillinger undervejs:



4-7, 8-11, 9-13, 18-20, 21-16, 23-29.



Mål SønderjyskE: Aron Mensing 8 (2), Mikkel Møller 5, Claus Kjeldgaard 4, Alexander Hansen 2, Frederik Børm 2, Christian Jensen 2, Kasper Olsen 1, Adam Nyfjäll 1, Chris Jørgensen 1



Topscorer GOG: Niclas Kirkeløkke 9



Udvisninger



SønderjyskE 1, GOG 5.



Tilskuere: 2097



Næste kamp:



SønderjyskE spiller igen på torsdag, hvor de hjemme i Skansen tager imod TM Tønder. Kampstart er klokken 18.30

God moral Omvendt var det for fynboernes offensiv, der virkede skarp på de fleste muligheder. Når GOG fik mulighed for at lave et hurtigt angreb, udnyttede de mange af deres chancer. Og i det etablerede spil kom deres skytter også godt igennem SønderjyskE-defensiven. Især Niclas Kirkeløkke med ni mål spillede godt. - I dag spiller Aron Mensing en rigtig god kamp, men vi er afhængige af mange toppræstationer, hvis vi skal slå det næstbedste hold i Danmark, sagde træner Kasper Christensen efter kampen. Både i første og anden halvleg var SønderjyskE bagud med mindst tre mål, men kom tilbage og var tæt på at få udlignet. Det tager Kasper Christensen med sig videre. - Vi leverede en OK præstation og viser stor moral ved at komme tilbage både i første og anden halvleg. Denne kamp skal ikke ødelægge vores moral, når vi møder ind på mandag, hvor vi har en spændende uge med kampe mod TM Tønder og HC Midtjylland, sagde træneren.