SønderjyskE-profiler tog afsked med sejr

Intensiteten kom sent

Ellers var spillet i første halvleg ikke noget at råbe hurra for. På banen var to hold, der lavede mange offensive fejl. Det udmøntede sig i en tæt halvleg, hvor SønderjyskE kun på et tidspunkt havde en føring på to mål. Ellers var det et-måls føringer. En kedelig halvleg endte med en føring til Skanderborg på 14-13 ved pausen.

Anden halvleg startede på nogenlunde samme måde. Intensiteten manglede, og holdene leverede for mange fejl.

Men så cirka halvvejs skete der noget. Tre udvisninger inden for halvandet minut, og to yderlige et par minutter senere, skabte en vild stemning. At flere af kendelserne derudover var tvivlsomme, tændte bare spillerne endnu mere. Tydeligst var det ved stillingen 24-11, da Kenneth Bach Hansen var utilfreds med en dom imod sig, lige efter kom en tvivlsom kendelse på Kasper Olsen, der resulterede i et straffekast og en udvisning.

Skanderborg kunne dog ikke udnytte overtallet og straffekastet, da Thorsten Fries reddede straffekastet, og tilskuerne bakkede endnu mere op end tidligere i kampen.