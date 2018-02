SønderjyskE og bundkampen: Fire point kan være nok - otte kan være for lidt

OVERLEVELSE: Kasper Christensen ved godt, at chancerne for point i udekampen mod Bjerringbro/Silkeborg ikke er kæmpestore, men SønderjyskE-træneren pointerer samtidig, at hver af grundspillets sidste ni kampe er en mulighed for at samle point til den bunke, der pinedød skal vokse sig stor nok til at overlade sidstepladsen i håndboldligaen til et andet hold, når regnskabet gøres op.

- Vi skal lave flere point, hvis vi skal klare os ud af de udfordringer, der er for os. Det betyder, at vi skal vinde de kampe, vi stiller op i. Så er jeg klar over, at der kommer da en nøglekamp hjemme mod Tønder, og der kommer da nok en nøglekamp oppe i Herning (mod HC Midtjylland, red.), men det giver også to point at vinde i Silkeborg, hvis vi kan vinde den, siger Kasper Christensen.

Onsdag aften sender han sit hold i kamp mod BSV, der knuste sønderjyderne 35-25 i den omvendte kamp i Sønderborg.

- Vi er meget bevidste om, at vi får en svær kamp. Det er måske den sværeste kamp i den resterende sæson i vores optik. Så det er ikke sådan, at hvis vi ikke får en god kamp, at vi så står og siger, at så var januar ikke god for os alligevel. Vi er fortrøstningsfulde, fordi vi mener, vi har rykket nogle ting i januar, og vi tror også, at vi i den resterende del af sæsonen vil levere bedre som hold, end vi gjorde den sidste tid inden pausen, siger SønderjyskE-træneren.