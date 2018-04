SønderjyskE har noget at bevise

Efter en sæson med skuffelser vil SønderjyskE bruge nedrykningsspillet til at vise, at de seneste måneders spillemæssige fremgang vil vare ved.

- Selvfølgelig vil vi også gerne vinde kvalspillet, men i første omgang har vi 110 procent fokus og intet mindre end det på at eksekvere onsdagens kamp godt. Vi skal op at vinde i Ikast og så få lukket det bal, og så derfra må vi se, om vi kan vinde kvalspillet, siger træneren om femholdspuljen, hvor vinderen får en præmie på 75.000 kroner.

Alligevel vil SønderjyskE-træner Kasper Christensen gerne have lukket den teoretiske chance for nedrykning, inden han fokuserer for meget på andet.

SØNDERBORG: Selv om SønderjyskE onsdag aften kan blive overhalet af HC Midtjylland i nedrykningsspillet, er der intet realistisk, der peger i retning af, at de midtjyske værter får et ben til jorden i nogle af kampene. Dertil er deres trup for svag, efter profilerne forlod klubben i vinter.

Fuldt fokus

- Vi vil gerne ind og bevise for os selv, at vi godt kunne have leveret en lidt bedre sæson, hvis omstændighederne havde været anderledes, fastslår Kasper Christensen for at understrege holdets motivation.

Når sidstepladsen og dermed playoffkampe mod et hold fra 1. division er en matematisk umulighed, vil træneren heller ikke stille med et hold uden de spillere, der forlader klubben til sommer. Truppen vil blive holdt optimalt i gang indtil en vigtig pokalkamp om tre uger.

- Når kvalspillet er slut, har vi en pokalkamp i Odder den 1. maj, som er en kamp, vi prioriterer benhårdt, fordi en sejr vil gøre, at vi har en ottendedelsfinale på hjemmebane i starten af næste sæson. Og selv om SønderjyskE aldrig for alvor har haft succes i pokalturneringen før, er det stadig et stort mål for os at få den oplevelse, det er at komme med i Final4.