SønderjyskE fik en pligtsejr

Alle vidste, at SønderjyskE ville vinde over HC Midtjylland. Det klarede holdet også. Ganske sikkert endda. Arkivfoto: Timo Battefeld

SønderjyskE vandt sikkert 37-25 over HC Midtjylland. Det var også som forventet. Vigtigst af alt fik holdet bevist det, det gerne ville.

Håndbold: En pligtsejr, ja. Men ikke desto mindre en sejr. For kampen skulle jo lige spilles, inden man gav SønderjyskE sejren og de to point, som alle vidste, sønderjyderne ville få. Sejren kom som forventet heller aldrig i fare. 37-25 vandt SønderjyskE over HC Midtjylland. Uden at ryste på hånden. Og det kan man trods alt bruge til lidt, selvom man nok ikke skal læse for meget ind i præstationen mod et hold, der stensikkert får en sidste plads i nedrykningsspillet. Det undgår SønderjyskE nu. Men måske vigtigst af alt fik SønderjyskE bevist noget. Præcis som SønderjyskE's træner, Kasper Christensen, havde håbet inden kampen. - Ja, vi får bevist det, vi gerne vil. Men vi har stadig noget at bevise resten af nedrykningsspillet, for det vil vi gerne vinde. I dag handlede om at komme op og levere en god og professionel indsats, og det gjorde vi, siger Kasper Christensen.

Kampen i tal HC Midtjylland- SønderjyskE 25-37 (10-18)Stillinger undervejs: 5-8, 9-12, 9-14, 15-22, 19-29, 21-32



Målscorere SønderjyskE:Mikkel Kjær Møller(9), Chris Jørgensen(6), Kasper Olsen(5), Christian Jensen(3), Frederik Børm(3), Simon Westh Kristiansen(3), Adam Nyfjäll(3), Aaron Mensing(2), Mikkel Hansen(2), Alexander Hansen(1)



Topscorer HC Midtjylland:



Casper Ebbesen(7)



Udvisninger



SønderjyskE: 2



HC Midtjylland: 0

Tydelig klasseforskel Klasseforskellen var også tydelig fra starten af kampen. SønderjyskE løb hurtigere og kastede hårdere. Ja, selv under opvarmningen kunne man se forskellen på de to hold- det var bare at kaste ét blik på overarmene. Alligevel kunne SønderjyskE ikke rigtig stikke af fra HC Midtjylland. Ikke til at starte med i hvert fald. HC Midtjylland hang fast. SønderjyskE førte kun med to eller tre. En enkelt gang var SønderjyskE nede på en étmålsføring. Det var alligevel for groft. Så hankede man lidt op i sig selv. Forsvaret tog pludselig det meste, vandt sine dueller. Resten tog Kristian Dahl Pedersen, der havde erstattet Thorsten Fries, da HC Midtjylland nærmede sig. I den anden ende scorede Mikkel Kjær Møller først to i streg, hans sjette og syvende i kampen, og så lavede Simon Westh Kristiansen tre. Så var der orden i sagerne igen, og SønderjyskE kunne gå til pause med en føring på otte mål.

Ni mål på ni skud Den føring red SønderjyskE videre på. HC Midtjylland nærmede sig aldrig, SønderjyskE øgede bare føringen i støt tempo. Så var SønderjyskE foran med otte, så var det foran med ni, ti og elleve. Det blev dog ikke lige så slemt som sidst, de to hold mødtes. Da scorede SønderjyskE 41 mål. Men det var vist kun, fordi et par spillere tidligt fik lov til at hvile ud. Navnlig Mikkel Kjær Møller, der ikke fik mange minutter i anden halvleg. Her fik han kun scoret ét enkelt mål. Og det var endda på et straffekast. Men han gik alligevel fra banen som topscorer med ni mål på ni kast. De otte af dem kom altså i første halvleg. Og det siger en del om kampen, at SønderjyskE kunne sætte en brandvarm spiller på bænken og i overtrækstøjet tidligt i anden halvleg. For SønderjyskE vidste godt, at holdet ikke ville smide den føring. Det vidste, at det ikke engang ville blive tæt, da det først havde fået et betydeligt forspring. Og det kom allerede i første halvleg.