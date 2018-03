SønderjyskE fældede topholdet efter formidabel præstation

HÅNDBOLD: Så er der da noget ved at være til håndbold.

Det var nemlig tæt på at koge over af begejstring fredag aften i Skansen, hvor de lokale helte fra SønderjyskE fik skovlen under Skjern.

En helstøbt indsats krydret med rigtig store individuelle præstationer. Det var opskriften på SønderjyskE-triumfen.

- Det var fantastisk. Sikke en kamp. Det giver bare så meget, jublede SønderjyskE-træner Casper Kristensen.

Lad os lige vende kampen i kronologisk rækkefølge.

Det var en første halvleg, hvor alt stort set klappede for SønderjyskE - og derfor var det da også helt i orden, at et super tændt hjemmehold vandt de første 30 minutter med 13-10.

Alle bød ind. Der blev spillet med stor tålmodighed i angrebsspillet og stort set ikke truffet dårlige beslutninger. Aaron Mensing, Chris Jørgensen og Alexander Hansen startede i bagkæden og toppræsterede, men det gjorde Kasper Olsen så sandelig også, da han kom ind og scorede et par fine mål og også stod for flere gode assists.

Det hændte naturligvis også, at en velspillende Emil Nielsen i Skjern-målet hev en redning ud af ærmet, men han stod altså i skyggen af manden i det modsatte mål.

SønderjyskE-keeper Thorsten Fries var blændende og stod med en redningsprocent på 50. Det var kun Kasper Søndergaard, som fik sendt så kvalificerede skud afsted, at Fries måtte kapitulere.

Til gengæld havde sønderjydernes defensiv usædvanlig godt styr på Bjarte Myrhol inde på stregen. Så et stort plus i bogen til brølstærke Frederik Børm, der tog sig "kærligt" af nordmanden.

Skjern havde som nævnt store udfordringer rent angrebsmæssigt, så det var simpelthen en gåde, hvorfor træner Ole Nørgaard kun lod Anders Eggert komme på banen i forbindelse med et enkelt straffekast. Afløser Bjarke Christensen gjorde i hvert fald ikke meget væsen af sig.

Og SønderjyskE, der var uden de småskadede Simon Kristiansen og Adam Nyfjäll, fik naturligvis stor, stor opbakning og masser af taktfaste klapsalver fra det altid entusiastiske hjemmepublikum. De kunne lide, hvad de så, og det var der ikke så meget at sige til.

Sidste gang SønderjyskE spillede hjemme i Skansen, tabte holdet til TM Tønder. Det gjorde ondt langt ind i den lyseblå håndboldsjæl, så der var tydeligvis noget som skulle revancheres.

Men Skjern er ikke ligatophold og med i Champions League for ingenting. Gæsterne holdt SønderjyskE fra scoring i de første ni minutter af anden halvleg og kom på 13-13.

Det lignede et tophold, som nok skulle ende med at få hevet den hjem alligevel, men det var bare ikke kampen, hvor SønderjyskE gav sig en tomme.

Spillerne som Mikkel Møller, Aaron Mensing og Chris Jørgensen blev ved med at hugge boldene i kassen - og så trak det op til altså alvorligt op til den gedigne overraskelse.

Og SønderjyskE holdt hele vejen hjem. Endda i nogenlunde sikker stil. Tre minutter før tid førte hjemmeholdet 23-19 - og så var der altså ikke mere i Skjern.

Så jo, SønderjyskE fældede topholdet efter en formidabel præstation.