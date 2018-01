Ny målsætning: SønderjyskE skal undgå sidstepladsen

SØNDERBORG: SønderjyskE-træner Kasper Christensen satte mandag gang i fire-fem ugers forberedelse på den helt store opgave for den sønderjyske håndboldligaklub. Kampen for at undgå en smertelig nedrykning. Vi har sat os selv i en situation, hvor vi i første omgang skal undgå sidstepladsen. Når det forhåbentlig er lykkedes, kommer der en eller anden form for nedrykningsspil, som vi skal klare, siger Kasper Christensen.

Hans hold er med ni point blot et enkelt point foran TM Tønder, der ligger på den sidsteplads, der er lig med direkte nedrykning.

Skanderborg har 11 point, og HC Midtjylland har 13.

- Man skal passe på med at se det som en kamp mellem SønderjyskE og Tønder. Sådan ser jeg det ikke. Jeg synes stadig, det er en lang sæson forstået på den måde, at Skanderborg er lige så meget i nedrykningsfare, som vi er. Vi er fire point efter HC Midtjylland, men bedre indbyrdes, så vinder vi i Herning, så skal vi i realiteten bare vinde en kamp mere, end de gør i andre otte kampe. Så jeg synes ikke bare, det er en kamp mellem to hold, men vores målsætning er at undgå nedrykning. Den kendsgerning er for længst gået op for os, fastslår træneren, som afviser, at nedrykning er et skrækscenarie, der tales om i klubben.

- I bund og grund er det heller ikke noget, vi italesætter i truppen forstået på den måde, at alvoren er gået op for os, og vi vil vinde hver gang. Det ville vi også, hvis vi lå nummer fire, for så havde vi bare kæmpet om noget andet, siger Christensen.