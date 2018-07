Midt i hård træningsopstart: Det er altid sjovest at spille kampe

- Det er altid sjovest at spille kampe. Det tror jeg også, at spillerne opfatter i sådan en periode her, hvor der er meget sur, hård og fysisk træning, siger cheftræner Kasper Christensen dagen efter træningskampen.

Nye taktikker afprøvet

Udgangspunktet for kampen var at spillerne skulle mærke banen og få nogle minutter i kroppen. Det bar kampen også præg af, mener Kasper Christensen, som var glad for, at alle spillere fik spilletid.

- Jeg hæftede mig ved, at vi fik nogle gode målmandspræstationer bag vores forsvar. Og så fik vi spillet rigtig meget omkring vores stregspillere. De fik mange bolde at arbejde med. Det er noget af det, som vi gerne vil have til at være en integreret del af vores spil, siger cheftræneren.

Han glæder sig over, at de nye spillere i truppen er blevet indarbejdet godt og hurtigt i truppen - både socialt og på banen. Men også taktisk er der nye elementer på holdet.

I 2. halvleg afprøvede Kasper Christensen et 5-1 forsvar, ligesom han i angrebet i perioder spillede med to stregspillere i en 4-2 opstilling.

- Alt i alt fik vi et godt indtryk fra både nye og gamle spillere. Vi kigger frem mod sæsonen fuld af fortrøstning, siger han.

I næste uge tager SønderjyskE på træningslejr i Vojens i tre en halv dag. Her skal holdet spille to træningskampe mod henholdsvis Fredericia HK og Ribe-Esbjerg.