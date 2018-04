Kæmpen Kærgaard vender tilbage til SønderjyskE

KLUBSKIFTE: 23-årige Martin Kærgaard vender til næste sæson tilbage til SønderjyskE Herrehåndbold, hvor han spillede, inden han i 2015 skiftede til TM Tønder.

- Både på det personlige og det sportslige plan er SønderjyskE et perfekt match. Man kan godt kalde Sønderborg for mit andet hjem, så det er lidt som at vende hjem. Jeg kommer til en fantastisk hjemmebane og nogle rammer, hvor jeg får de bedste forudsætninger for at tage de næste skridt med mit spil og min udvikling, siger Martin Kærgaard i en pressemeddelelse.

SønderjyskE-trænerteamet Kasper Christensen og Claus Lyngsøe kender indgående Martin Kærgaard. Lyngsøe var træner for ham et par år i Tønder, og den to meter store og 125 kg tunge spiller har som modstander givet Christensen en del at tænke over i lokalbragene de seneste år.

- Martin er en spiller med nogle soleklare kompetencer, særligt i angrebsspillet. Han er fysisk stærk og en stor håndfuld for samtlige forsvar i ligaen. Martin er en spiller, som vi har bokset meget med i de sidste to sæsoner, og vi synes, at vi til den kommende sæson går en sæson i møde med store kompetencer og forskelligheder blandt vores stregspillere. At Martin ligeledes kender klubben og menneskene er blot en fordel, siger cheftræner Kasper Christensen.