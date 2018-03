Fors er færdig i SønderjyskE

SØNDERBORG: Efter seks sæsoner i SønderjyskE Herrehåndbold er det slut for Christoffer Fors i Sønderborg-klubben.

Det meddeler SønderjyskE i en pressemeddelelse.

- Jeg er rigtig stolt af at have spillet i den lyseblå trøje i seks sæsoner. Da jeg kom til klubben, havde jeg spillet fire sæsoner i min moderklub i den højeste liga i Sverige. Alligevel føler jeg, at SønderjyskE er min klub, og jeg vil altid være lyseblå i hjertet, siger Christoffer Fors.

- At have spillet for SønderjyskE i seks år og kæmpet sammen med alle både på og uden for banen har været en fantastisk rejse for mig, som jeg altid vil huske, siger Fors.