Zimling før Randers-kamp: Vi skal levere som mod Brøndby

SønderjyskE's hårdtarbejdende midtbanespiller Niki Zimling håber på, at holdet søndag mod Randers kan levere en præstation på samme niveau som mod Brøndby. Men det har krævet hårdt arbejde at komme ovenpå mentalt efter det sene nederlag.

Selvom præstationen var god mod Brøndby, endte kampen alligevel med et nederlag på et mål i de afsluttende minutter af den forlængede spilletid. Det sene nederlag har også haft betydning for truppen.

- Vi har noget at leve op til efter kampen mod Brøndby. Det har vi før haft svært ved. Nogle gange har vi måske taget det for givet efter en god kamp, at så kan vi godt gøre det igen, og så ikke leveret fuldt ud. Det håber jeg ikke, vi gør denne gang, siger Niki Zimling inden søndagens opgør.

Masser at spille for

Den gode præstation kom efter en mindre god kamp mod OB i mandags. Det slår Niki Zimling også fast, hvor han især mener, at holdet skulle rejse sig efter en dårlig første halvleg.

Der er dog også meget at spille om i kampen mod Randers, så det må ikke blive en hvilepude, at holdet gjorde det godt i pokalkampen.

- Vi har masser at spille for. Vi kan skabe et stort hul ned til dem, mens et nederlag vil åbne det hele op, og det er vi ikke interesseret i, siger Niki Zimling.

For at kampen skal ende med en sejr til SønderjyskE, forventer midtbanespilleren, at det skal være mere kamp og fight end flot spil.

- Vi skal tilbage til de gamle SønderjyskE-værdier, og det var også det, der lykkedes mod Brøndby. Banen lægger måske heller ikke op til det flotte spil, vurderer Zimling.