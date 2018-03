Twitter kogte efter SønderjyskE-nederlag: Se et udpluk her

Efter SønderjyskE søndag havde bedst af at tabe til FC Midtjylland og endte med at lukke et mål ind til sidst, kogte Twitter over. Først på den mistænkelige scoring og senere på superliga-strukturen.

Derfor gik debatten hurtigt på Twitter efter FCM til sidst scorede til 2-1. Især et interview med TV3+, hvor profilen Christian Jacobsen sagde, at det var latterligt og gjorde ondt på stoltheden.

Sønderjyske gik forståeligt nok all in for at vinde og endte med at få kontrakniven. Det mest relevante spørgsmål på baggrund af denne runde er: Hvor mange point færre ville Brøndby have, hvis der havde været VAR i Superligaen i denne sæson? https://t.co/fMuIwYGKEe — Rasmus Ankersen (@RasmusAnkersen) March 18, 2018

Puha. Vild aften i Suppen igår. Folk - fans, spillere og sportsdirektører - kom op i det røde felt, og der blev raset over strukturen i #sldk og måske/måske ik unfair optræden fra visse hold. Lad os nu holde hovedet koldt her dagen derpå. Og bare indse, at strukturen er... LORT! — FODBOLDBROK (@FODBOLDBROK) March 19, 2018

I år lider strukturen under at tre hold har været så dårlige. Hvis FCH, RFC og Lyngby havde haft 5-7 point mere hver, havde #sldk hyldet strukturen for at have to tætte nedrykningspuljer. Ikke langt fra fiasko til succes! — Mads Vestergaard (@mvestergaard94) March 19, 2018

Vi bliver nødt til at gå efter bolden i stedet for manden. Det er strukturen og ikke Sønderjyskes skyld, at de vandt ved at tabe. Ligesom det er Sønderjyskes eget ansvar - og ikke frivillige fans, de har sat til at styre en officiel profil - hvordan de kommunikerer #sldk — Dennis Bjerre (@dennisbjerre) March 19, 2018

Hvis lunten kun tæller et debut-år og et VM-år, så har ændringen reelt været "dead man walking" fra starten. #sldk — Henrik Fallesen (@hfallesen) March 19, 2018

7 får 14 og 8 får 13. Derefter trækkes der lod om 9/10 og 11/12. Det må være gulerod for 7eren at få nr. 14, og med lodtrækning om de midterste er der kun incitament til at vinde. #sldk — Anders Sigdal (@AndersSigdal) March 19, 2018

Hvad skete i Herning i aften er vel den største skandale i Superligaen nogensinde. Fodboldtoppen kan ikke leve med den struktur, der lægger op til, at årets danske mesterskab og evt. nedrykning muligvis er bygget på det eneste fodbold ikke kan leve med at være, nemlig snyd. #sldk — Jens Unmack (@jensunmack) March 18, 2018

#sje får naturlige bank for deres lidt for farverige tweets. Men enhver mediemand der dækker #sldk og #sje ved, at engagementet er stort hos klubbens frivillige - også på pressepladserne. — Klaus Egelund (@klausegelund) March 18, 2018

Det hele er jo løst, hvis nr 7 og 8 i grundspillet som belønning får 13 og 14 i nedrykningsspil. Så har de en fordel, idet man stadig tar point med over. Og man kan ik spekulere i et nederlag i sidste runde.#sldk — Niels Abildtrup (@Niels_Abildtrup) March 18, 2018

Av for pokker Grego, der brændte du godt nok nalderne. Trøst dig med , at du i den grad, fik sat focus på problemstillingerne i en sådan grad , at det nu osse for skeptikere, må stå krystal klart, at strukturen SKAL laves om. — Jan Kalborg (@JanKalborg) March 18, 2018

1. Syntes ikke SønderjyskE lader FCM scorer!



2. At SE smider alt frem til sidst giver da god mening da det eneste resultat de ikke kan bruge er uafgjort!



3. At det hele ender sådanne kan kun formatet bebrejdes, skal finde et system hvor sejr altid er en fordel!!#sldk — Tommy Bechmann (@TommyBechmann) March 18, 2018

Inden alle folk ser sig sure på ‘nogle belgiere’ over strukturen, vil jeg nævne, at Hypercube er et hollandsk firma. Og at de opstillede adskillige mulige modeller.

Klubberne valgte selv denne #sldk — Casper Høygård (@CasperHoygard) March 18, 2018

Selvfølgelig gør Sønderjyske det, der er en fordel for dem i situationen. Det ville alle da gøre. Bebrejd strukturen - ikke holdene #sldk pic.twitter.com/u28mPsbX6L — Lars Bruun-Mortensen (@LarsTV2) March 18, 2018

Greko interview bør give grund til bekymring for strukturen - stærkt bekymrende #sldk — Thomas Kristensen (@ThomasKTV2) March 18, 2018