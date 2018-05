Topscorertitel billigt til salg i SønderjyskE

Mål og sejre

Det er dog ikke noget, som Hvilsom går og spekulerer voldsomt over, men når avisen nu bringer det frem, svarer han naturligvis.

- Det ved jeg ikke. Det er måske lidt højt sat. Så skal jeg virkelig gøre det godt i de her dobbeltkampe og de næste, der forhåbentligt kommer. Jeg går bare efter at score så mange mål som overhovedet muligt, men vi skal også vinde kampene, ellers er det kun to kampe og så i bad.

- Hvis vi vinder en masse kampe, vil jeg også gerne score en masse mål. Det vil man altid som angriber. Det er gået lidt op og ned for mig de seneste år, så det vil være dejligt at komme ind i en periode, hvor jeg scorer og spiller regelmæssigt. Det er det, jeg har søgt ved at komme til SønderjyskE, og det skal gerne fortsætte, og hvis jeg scorer mål, bliver jeg nok også ved med at spille, siger Mads Hvilsom.

To gange tidligere har syv mål været nok til at blive SønderjyskE-topscorer. Det var det for Johan Absalonsen i sidste sæson, og det var det for Kenneth Fabricius i 2010/2011.